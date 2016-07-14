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وزير التعليم يعتمد نتيجة العينة العشوائية لـ «الجبر» ونسبة النجاح 89%

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وزير التعليم يعتمد نتيجة العينة العشوائية لـ «الجبر» ونسبة النجاح 89% وزير التعليم يعتمد نتيجة العينة العشوائية لـ «الجبر» ونسبة النجاح 89%

وزير التربية والتعليم

اعتمد الدكتور الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة تقدير العينة العشوائية لأوراق إجابة امتحان مادة الجبر والهندسة الفراغية، بامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة الدور الأول (نظام حديث) للعام الدراسي الحالي 2015/2016.

وأعلنت وزارة التعليم اليوم الخميس، أن النسبة المئوية للنجاح، بلغت، طبقًا للعينة العشوائية لمادة الجبر والهندسة الفراغية نظام حديث (89.2%).

وأضافت الوزارة في بيان لها، أنه بمقارنة نسبة النجاح في العينة العشوائية لمادة الجبر والهندسة الفراغية (نظام حديث) بالسنوات السابقة وجد إنها قد سجلت في عام 2014/2015 (84 %)، بينما كانت في عام 2013/2014 (89.1%).

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