7 أعراض تدل على الإصابة بحساسية الأنف.. لا تتجاهلها

وتزامنا مع أسبوع التوعية بحساسية الأنف، ذكر التقرير بعض الأعراض التى تدل على حساسية الأنف ولا يجب تجاهلها وتشمل الآتى :
1- سيلان الأنف:أحد الأعراض الأكثر شيوعا لحساسية الأنف، ولا يجب تجاهلها أبدا.
>2- العطس المتكرر: الأشخاص الذين يعانون من حساسية الأنف، قد يعانون من مشكلة العطس المتكرر، ويكون مزعجا للغاية.
>3- وجود دموع فى العين وحكة:عندما يكون هناك إصابة بحساسية الأنف .
>4- وجود احتقان بالجيوب الأنفية:عندما يكون هناك نوع من احتقان الجيوب الأنفية فتلك علامة خطر ، لأنها قد تكون أحد الأعراض الرئيسية لحساسية الأنف.
>5- حكة فى الفم:عندما تشعر بحكة فى الأنف فيجب الذهاب لأقرب طبيب، لأنها تعد علامة من علامات حساسية الأنف.
>6- وجود صعوبة فى استشعار الرائحة: عندما يكون لديك مشكلة فى حاسة الشم وصعوبة فى تحديد الرائحة فيجب الذهاب للطبيب وتلقى العلاج المناسب.
>7- الصداع والتهيج:الصداع المتكرر والتهيج قد يكون علامة من علامات حساسية الأنف .
>- إهمال علاج حساسية الأنف يؤدى لنوبات من الحساسية الصدرية
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