7 أعراض تدل على الإصابة بحساسية الأنف.. لا تتجاهلها

ذكر تقرير نشره الموقع الهندى"بولد سكاى"، أن حساسية الأنف قد تكون بالنسبة للبعض ناتجة عن الوراثة، كما أن معظم الحالات تنتج عن مسببات الحساسية كالأتربة وغيرها من العوامل التى تؤدى إلى ظهور بعض الأعراض مثل العطس المتكرر وانسداد الأنف وغيرها .

وتزامنا مع أسبوع التوعية بحساسية الأنف، ذكر التقرير بعض الأعراض التى تدل على حساسية الأنف ولا يجب تجاهلها وتشمل الآتى :

1- سيلان الأنف:أحد الأعراض الأكثر شيوعا لحساسية الأنف، ولا يجب تجاهلها أبدا.

>2- العطس المتكرر: الأشخاص الذين يعانون من حساسية الأنف، قد يعانون من مشكلة العطس المتكرر، ويكون مزعجا للغاية.

>3- وجود دموع فى العين وحكة:عندما يكون هناك إصابة بحساسية الأنف .

>4- وجود احتقان بالجيوب الأنفية:عندما يكون هناك نوع من احتقان الجيوب الأنفية فتلك علامة خطر ، لأنها قد تكون أحد الأعراض الرئيسية لحساسية الأنف.

>5- حكة فى الفم:عندما تشعر بحكة فى الأنف فيجب الذهاب لأقرب طبيب، لأنها تعد علامة من علامات حساسية الأنف.

>6- وجود صعوبة فى استشعار الرائحة: عندما يكون لديك مشكلة فى حاسة الشم وصعوبة فى تحديد الرائحة فيجب الذهاب للطبيب وتلقى العلاج المناسب.

>7- الصداع والتهيج:الصداع المتكرر والتهيج قد يكون علامة من علامات حساسية الأنف .

- إهمال علاج حساسية الأنف يؤدى لنوبات من الحساسية الصدرية

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