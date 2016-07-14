خالد حنفي: صرف سلع تموينية ونقاط خبز بـ «مليار جنيه» منذ بداية يوليو

أعلن الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه بلغت قيمة السلع التموينية وسلع نقاط الخبز التي صرفها المواطنين أصحاب البطاقات التموينية علي مستوى الجمهورية منذ بداية شهر يوليو الحالي وحتي الان وهي 14 يوما حوالي مليار جنيه.

وأضاف حنفي، في بيان للوزارة صباح اليوم الخميس، أنه بلغت قيمة السلع التموينية التي صرفها المواطنين أصحاب البطاقات التموينية حوالي 570 مليون جنيه من خلال 11 مليون ونصف بطاقة تموينية مسجل عليها نحو 32 مليون مواطن ومازال الصرف مستمر حتي نهاية الشهر الحالي وأن قيمة سلع فارق نقاط الخبز التي صرفها أصحاب البطاقات التموينية وهي السلع المجانية التي يحصلون عليها مقابل توفيرهم في استهلاك الخبز حوالي 430 مليون جنيه بنسبة حوالي 90% من جملة قيمة النقاط الشهرية البالغة 500 مليون جنيه وتم الصرف عن طريق محلات البقالة التموينية البالغ عددهم حوالي 26 ألف بقال تمويني وفروع المجمعات الاستهلاكية وفروع جمعيتي بالمحافظات وكافة منافذ البيع التابعة لوزارة التموين.

وأكد الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية أن صرف سلع نقاط الخبز مستمر حتي يوم 20 من الشهر الحالي كما هو معتاد شهريا مشيرا الي أنه تم توفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية للمواطنين بكميات كبيرة وبجودة عالية ومنها السكر والارز والزيوت والشاي والمكرونات والدقيق والجبن والمعلبات والالبان وغيرها من السلع الغذائية وغير الغذائية من خلال منتجات الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية ومن منتجات شركات القطاع الخاص والموردين وذلك في مخازن شركتي الجملة والعامة البالغ عددهما حوالي 537 فرع علي مستوى الجمهورية.