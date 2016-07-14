عرض عسكرى للقوات العراقية المشتركة وسط بغداد احتفالا بالانتصارات على "داعش"

قدمت القوات المشتركة العراقية عرضا عسكريا لوحداتها فى ساحة التحرير وسط العاصمة العراقية بغداد، بحضور القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء حيدر العبادي، وعدد من المسؤولين والنواب وممثلى البعثات الدبلوماسية فى العراق.

وشارك فى العرض العسكرى قوات وأليات وأسلحة الجيش والشرطة الاتحادية والحشد الشعبى احتفالا بالانتصارات التى حققتها القواتةالعراقية على تنظيم "داعش" الإرهابي، والتى كان آخرها فى الفلوجة بالأنبار والقيارة بنينوي، وبذكرى ثورة 14 تموز 1958 وإعلان الجمهورية فى العراق.

>واتخذت القوات العراقية إجراءات أمنية مشددة وسط بغداد والمنطقة المحيطة بموقع العرض العسكري، وأغلقت شوارع وجسور أمام حركة السيارات اعتبارا من منتصف الليلة الماضية.

>وكان زعيم التيار الصدرى العراقى مقتدى الصدر قد أكد، فى كلمة لأنصاره الذين تجمعوا الليلة الماضية بساحة التحرير، على سلمية التظاهرات التى تنطلق غدا بساحة التحرير للمطالبة بتطبيق الاصلاحات ومكافحة الفساد، وشدد على المشاركين فى المظاهرة بعدم ارتداء الزى العسكرى ومساعدة قوات الأمن فى موقع المظاهرة.

>وتمكنت القوات العراقية المشتركة من تحرير قضاء الفلوجة من قبضة "داعش" بعد سيطرته عليه لعامين ونصف العام، كما استعادت السيطرة على قاعدة القيارة الجوية جنوبى الموصل مركز محافظة نينوى يوم 9 يوليو، تمهيدا لتحرير الموصل أهم معاقل التنظيم، والتى سيطر عليها فى يونيو عام 2014.

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