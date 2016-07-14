أخبار عاجلة

تمتلك شركة إنتاج ولديها ابن تونسي.. 15 معلومة عن صبا مبارك -
تحملت الاكتئاب من أجل «الريجيم» وتنازلت عن إرثها.. 14 معلومة عن «مي جابر» -
8 الصبح - د/سامي عبد الفتاح إستشاري إستشاري الحساسية يتحدث عن أمراض الصيف والوقاية منها -
بالصور- للرجل.. قصَات الشعر لعام 2017 -
بالفيديو- رد فعل مذيعة قرأت خبر مقتل زوجها على الهواء بالصدفة -
مقتل شاب خلال مشاجرة بسبب "كلب" في دمياط -
8 الصبح - لقاء مع الصحفي د/محمد الباز للتعليق والتحليل لأحداث تفجير كنائس مصر بالأمس -
محافظ المنيا يعزي الأنبا مكاريوس في شهداء كنيستي طنطا والإسكندرية -
بعد تفجيري طنطا والإسكندرية.. "التسويق السياحي بالصعيد": لن نتحمل 7 سنين "عجاف" أخرى -
تأجيل محاكمة 43 إخوانيًا لتحريضهم على العنف بمنيا القمح لـ 3 يوليو -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

عرض عسكرى للقوات العراقية المشتركة وسط بغداد احتفالا بالانتصارات على "داعش"

Google+ Print
عرض عسكرى للقوات العراقية المشتركة وسط بغداد احتفالا بالانتصارات على "داعش" عرض عسكرى للقوات العراقية المشتركة وسط بغداد احتفالا بالانتصارات على "داعش"
قدمت القوات المشتركة العراقية عرضا عسكريا لوحداتها فى ساحة التحرير وسط العاصمة العراقية بغداد، بحضور القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء حيدر العبادي، وعدد من المسؤولين والنواب وممثلى البعثات الدبلوماسية فى العراق.

وشارك فى العرض العسكرى قوات وأليات وأسلحة الجيش والشرطة الاتحادية والحشد الشعبى احتفالا بالانتصارات التى حققتها القواتةالعراقية على تنظيم "داعش" الإرهابي، والتى كان آخرها فى الفلوجة بالأنبار والقيارة بنينوي، وبذكرى ثورة 14 تموز 1958 وإعلان الجمهورية فى العراق.
>واتخذت القوات العراقية إجراءات أمنية مشددة وسط بغداد والمنطقة المحيطة بموقع العرض العسكري، وأغلقت شوارع وجسور أمام حركة السيارات اعتبارا من منتصف الليلة الماضية.
>وكان زعيم التيار الصدرى العراقى مقتدى الصدر قد أكد، فى كلمة لأنصاره الذين تجمعوا الليلة الماضية بساحة التحرير، على سلمية التظاهرات التى تنطلق غدا بساحة التحرير للمطالبة بتطبيق الاصلاحات ومكافحة الفساد، وشدد على المشاركين فى المظاهرة بعدم ارتداء الزى العسكرى ومساعدة قوات الأمن فى موقع المظاهرة.
>وتمكنت القوات العراقية المشتركة من تحرير قضاء الفلوجة من قبضة "داعش" بعد سيطرته عليه لعامين ونصف العام، كما استعادت السيطرة على قاعدة القيارة الجوية جنوبى الموصل مركز محافظة نينوى يوم 9 يوليو، تمهيدا لتحرير الموصل أهم معاقل التنظيم، والتى سيطر عليها فى يونيو عام 2014.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365