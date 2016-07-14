أبو الغيط يطالب الشباب العربى بالعمل والتمسك بالأخلاق لاستقرار أوطانهم

طالب الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، الشباب العربى بالعمل من أجل أمن واستقرار أوطانهم متسلحين بالعمل والعلم والمعرفة والإطلاع على التكنولوجيا الحديثة، مع ضرورة التمسك بالمبادئ والأخلاق التى تمثل عصب وأساس تقدم ورقى الأمم.

وأكد أبو الغيط خلال لقائه مع شباب الجامعات العربية المشاركين فى الدورة لتدريبية الصيفية المنعقدة بالأمانة العامة للجامعة العربية، أهمية الدور الذى يمكن أن يلعبه الشباب العربى فى مخاطبة التحديات التى تواجهها المنطقة العربية خلال المرحلة الراهنة باعتبار أنهم يمثلون مستقبل الأمة.

ومن جانبه، قال الوزير المفوض محمود عفيفى، المتحدث الرسمى باسم الأمين العام، إن هذا اللقاء يأتى فى إطار الاهتمام الكبير الذى يوليه الأمين العام للجامعة العربية بتعزيز دور الشباب فى منظومة العمل العربى المشترك.

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