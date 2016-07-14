سعر الذهب اليوم الخميس 14/7/2016 في مصر مقابل الجنيه المصري بمحلات الصاغة و الذهب يواصل تحطيم الأرقام القياسية

بدأت اسعار الذهب اليوم في مصر في جمهورية مصر العربية في محلات الصاغة حالة من الإرتفاع الملحوظ، حيث بدأ سعر الذهب بالصعود النسبي وذلك بسبب إرتباط سعر الذهب اليوم بأسعار الدولار مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء والتأثر الواضح، حيث تربطهم علاقة متكاملة، حيث ارتفع الذهب اليوم بقمية 5 جنيهات.

هذا ونقدم لكم الان تفصيل مجمل عن سعر الذهب عيار 10، 14، 18، 21، 22، 24 كذلك سعر وقية الذهب وسعر جنيه الذهب وسعر كيلو الذهب بالجنيه المصري، يذكر ان البنك الفيدرالي الأمريكي أصدر قرار سابقاً برفع الفائدة الأمر الذي قد يؤثر سلباً على قيمة الشراء والبيع للذهب في مصر.

هذا وينشط سوق الذهب وخصوصاًَ سعر عيار 21 مع انتهاء شهر رمضان وذلك بعد الإقبال على الأفراح والمناسبات في الجمهورية، حيث نقدم لكم عبر موقع مصر فايف متابعة حصرية لجميع اسعار الذهب اليوم في مصر وذلك بمراقبة تغيرات الأسواق المصرية وتزويدكم مباشرة بأخر الأسعار بمحلات الصاغة بالجنيه المصري وبالدولار الأمريكي.

سعر الذهب اليوم الخميس 14/7/2016

استقر سعر الذهب اليوم الخميس 14/7/2016 في محلات الصاغة مقارنة بأسعار يوم أمس المدرجة أدناه.

بلغ سعر الذهب عيار 24 بقيمة ـ473 جنيه.

بلغ سعر الذهب عيار 21 بـقيمة 415 جنيه.

بلغ سعر الذهب عيار 18 بـقيمة 357 جنيه.

بلغ سعر جنيه الذهب بـقيمة 3320 جنيه.

بلغ سعر وقية الذهب عالميا بـقيمة 1366 دولار.

شبكةعيونالإخبارية

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