الكنيسة تشارك فى حملة "حلوة يابلدى" بكفر الشيخ

تشارك كنائس مدن محافظة كفر الشيخ فى أسبوع النظافة الذى دعا له المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، واللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ، بكل مدن وقرى المحافظة.

قال القمص بطرس بطرس بسطارس وكيل عام مطرانية كفر الشيخ، وعضو الأمانة العامة لبيت العائلة المصرية، فى تصريح لـ "اليوم السابع"، إن الكنيسة ستشارك فى أسبوع النظافة الذى دعا له المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء واللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ.

وأضاف أنه سبق والتقى باللواء أحمد بسيونى زيد مساعد محافظ كفر الشيخ، ورئيس مركز ومدينة دسوق، مساء أمس الأربعاء، وقد تناول هذا اللقاء العديد من القضايا العامة والموضوعات التى تهم الشارع الدسوقى، ووافق على مشاركة الكنيسة بشبابها فى مبادرة (حلوة يا بلدى) مشروع أسبوع النظافة العامة لمركز ومدينة دسوق، والمقرر تنفيذه اعتبارا من السبت القادم الموافق 16 يوليو 2016 ولمدة أسبوع .

وقال اللواء أحمد بسيونى مساعد محافظ كفر الشيخ، إنه سعيد بمشاركة الكنيسة فى أسبوع النظافة، كما أكد القمص بطرس، ذلك الرجل الذى أجمع عليه الجميع فى محبته لكل شعب مركز ومدينة دسوق لما له من مشاركات فعالة.

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