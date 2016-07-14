12 فائدة للطحينة تجعلها أهم طبق.. تعالج التهابات الفم وتشققات الشفاه

يعتبرها البعض أحد أنواع السلطات غير الرئيسية على مائدة الطعام، هى "الطحينة" ، إذ أنها تحتوى على فوائد كثيرة وبروتينات ومعادن أساسية هامة لجسم الإنسان.

وعن فوائد "الطحينة" أوضحت الدكتورة "علا محمد" أخصائية التغذية العلاجية وعلاج السمنة والنحافة، قائلة: "الطحينة مقوى عام للجسم، إذ تحتوى على البروتينات ومعادن أساسية كالكالسيوم، الحديد، الفسفور، الماغنيسيوم، والبوتاسيوم، إضافة إلى حمض الفوليك وفيتامينات مغذية أخرى مثل (ب1 ب2 ب3 ب5) .

وأضافت: "تكمن فوائد الطحينة فى حجم استفادة الجسم من خصائصها الكثيرة والتى تحفز الجسم على مقاومة الأمراض، ومن فوائد الطحينة..

1. تحمى الجسم من الإصابة بفقر الدم وتساهم فى إنتاج كريات الدم الحمراء.

>2. تساعد على تخلص الجسم من السموم المتراكمة فى الكبد 3

>3. تحافظ على سلامة العضلات وتساعد على إعادة بنائها من جديد.

>4. تخفيض الكولسترول الضار فى الدم بشكل عام.

>5. تحمى الجسم من أمراض التصلب والجلطات الخاصة بالقلب والأوعية والشرايين.

>6. تستخدم الطحينة فى علاج التهابات اللثة، عن طريق وضع طبقة سميكة من الطحينة على اللثة.

>7. تساعد فى علاج تشققات الشفاه التى تنتج عن نقص الفيتامينات والمعادن أو جفاف الجسم من السوائل.

>8. تساعد على إعادة النضارة والرطوبة والشباب للبشرة ومنع تشققاتها، وإخفاء العيوب والقضاء على التجاعيد المبكرة من خلال عمل أقنعة الطحينة للوجه.

>9. تستخدم لعلاج حبوب "الدمامل" فى الجسم، حيث تعمل على تسريع إنضاجها وخروج الصديد منها سريعا وعلاجها بشكل كامل، وذلك بوضع القليل من الطحينة على قطعة من القطن، وإلصاقها على الحبة، وبهذه الطريقة تكون هى الحل الأفضل بدلا من إجراء جراحة لإزالة الصديد من الحبة.

>10.تساعد فى علاج التهابات الحلق واللوزتين إذا استخدمت كغرغرة للحلق، ثم بلعها ببطء فإنها شافية مزيلة للالتهابات والبلغم.

>11.تساعد فى إنقاص الوزن الزائد والتخلص من السمنة المفرطة، وتزيد الشعور بالشبع لفترة أطول وهو عكس المعروف عنها، حيث يبتعد عنها الكثير بسبب شائعة أنها تزيد الوزن.

>12.تقوى العظام وتزيد من كثافتها، وتمنع الإصابة بالهشاشة لاعتبارها من أهم مصادر الكالسيوم.

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