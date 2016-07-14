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ضبط كمية من الأقراص المخدرة داخل قطار فى الصعيد

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ضبط كمية من الأقراص المخدرة داخل قطار فى الصعيد ضبط كمية من الأقراص المخدرة داخل قطار فى الصعيد
تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة محطة سكك حديد قنا من العثور على كمية من الأقراص المخدرة بداخل القطار رقم 832 ( القاهرة / أسوان ) أثناء توقفه بمحطة سكك حديد قنا.

تلقى مساعد الوزير مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات إخطارا يفيد أنه أثناء المرور بداخل القطار رقم 832 ( القاهرة / أسوان ) لتعقيمه أثناء توقفه بمحطة سكك حديد قنا عثر على كيس بلاستيك أعلى رف العربة الأخيرة من القطار وبفحصها تبين أن بداخلها عدد 50 شريط بإجمالى 500 قرص من عقار التامول المخدر وبإجراء التحريات عن مالكها لم يستدل عليه.

تحرر المحضر رقم 3/354 أحوال قسم شرطة محطة سكك حديد قنا وأرسل بالحرز لقسم شرطة قنا لقيده وعرضه على النيابة، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالإدارة بالتنسيق مع مديرية أمن قنا بالتحرى عن الواقعة وتحديد وضبط حائزها.


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