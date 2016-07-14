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الطقس في الإمارات خلال ثلاثة أيام

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الطقس في الإمارات خلال ثلاثة أيام الطقس في الإمارات خلال ثلاثة أيام

 توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يكون الطقس اليوم رطبا على السواحل وأن يتشكل بعض الضباب الخفيف.

كما توقع المركز في بيان له أن يشهد الطقس اليوم وغدا وبعد غد ارتفاعا في درجات الحرارة وأن يكون مغبرا نهارا والبحر متوسط الموج في الخليج العربي وقد يضطرب أحيانا في بحر عمان.

ويكون يوم الجمعة رطبا خاصة صباحا على السواحل وقد يتشكل بعض الضباب الخفيف وغائما جزئيا مع احتمال تشكل بعض السحب الركامية شرقا وجنوبا مع ارتفاع في درجات الحرارة ويكون الطقس مغبرا نهارا والبحر متوسط الموج في الخليج العربي وقد يضطرب أحيانا في بحر عمان.

أما يوم السبت فسيكون الطقس رطبا على السواحل مع احتمال تشكل بعض الضباب الخفيف غربا والسحب الركامية شرقا قد يتخللها بعض الأمطار وغبار وأتربة مثارة نهارا والبحر متوسط الموج في الخليج العربي وقد يضطرب أحيانا في بحر عمان.
> وحث المركز السائقين على توخي الحذر وخفض السرعة وترك مسافة كافية بين المركبات بسبب تشكل الضباب الخفيف.
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