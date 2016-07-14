عبدالله بن زايد يلتقي وزيري الدفاع والشؤون الخارجية والتجارة في المجر

التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي أمس في بودابست شيميتشيكو إيشتفان وزير الدفاع المجري.

ورحب معالي وزير الدفاع المجري بسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان والوفد المرافق له .. وتم خلال اللقاء بحث علاقات التعاون بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها وتطويرها وبشكل خاص التعاون في الشؤون العسكرية والدفاعية.

وتطرق الجانبان خلال اللقاء إلى الجهود الدولية المبذولة لمحاربة التطرف والجماعات الإرهابية بجانب بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في القضايا التي تدعم الأمن والاستقرار وتعزز السلام في المنطقة ورؤى البلدين حولها.

كما بحث الجانبان عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر حول آخر المستجدات في المنطقة للقضاء على خطر الإرهاب وتنظيماته الإجرامية التي تهدد أمن واستقرار البلدين.

كما التقى سموه بيتر سيراتو وزير الشؤون الخارجية والتجارة المجري.

وتم خلال اللقاء بحث العلاقات القائمة بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها خاصة في المجالات السياسية والتجارية والاستثمارية.. إلى جانب استعراض التطورات الإقليمية والدولية الراهنة وتبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا ذات الإهتمام المشترك.

وأعرب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان عن ثقته بأن زيارته لجمهورية المجر تندرج ضمن رغبة دولة الإمارات في البحث عن آفاق جديدة يمكن من خلالها تحقيق تعاون أوسع وعلاقات أوثق بين الجانبين.

من جانبه رحب وزير الشؤون الخارجية المجري بسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان والوفد المرافق.. مؤكدا حرص حكومة بلاده على تطوير العلاقات الثنائية مع دولة الإمارات في مختلف المجالات والقطاعات انطلاقا من المكانة الكبيرة التي تتمتع بها دولة الإمارات والتقدم الاقتصادي الذي تشهده الدولة في مختلف المجالات.

وأشار معاليه إلى أن زيارة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان من شأنها أن تساهم في دفع علاقات التعاون والصداقة بين البلدين إلى الامام وتوسيع آفاقها المستقبلية على الصعد كافة.

من جانب آخر .. عقد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان ومعالي بيتر سيراتو مؤتمرا صحفيا .. وتوجه سموه خلاله بالشكر والتقدير للوزير المجري.. مثمنا العلاقات الوثيقة القائمة بين دولة الإمارات والمجر.

وأكد سموه حرص دولة الإمارات على تعزيز علاقات التعاون مع جمهورية المجر خاصة في مجال الاقتصاد والتجارة والاستثمار.. مشيدا سموه بمساعي المجر لتعزيز علاقاتها التجارية مع دول الشرق الأوسط.

وقال سموه إنه أجرى مع وزير الشؤون الخارجية والتجارة المجري مباحثات بناءة وهامة حول مواضيع عديدة تهم حكومتا البلدين والشعبين الصديقين.

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