عقيلة صالح يلتقى رئيس الحكومة المؤقتة ووزير الداخلية ورئيس مؤسسة النفط

التقى رئيس مجلس النواب الليبى المستشار عقيله صالح مساء الأربعاء مع رئيس الحكومة الموقتة عبدالله الثنى ووزير الداخلية المكلف محمد المدنى الفاخرى ورئيس مؤسسة النفط ناجى المغربى، ببلدة القبة، والتى تقع على بعد 50 كم شرق مدينة البيضاء.

وقال المستشار الاعلامى لرئيس مجلس النواب "فتحى المريمي"- فى تصريح مساء اليوم- أن رئيس مجلس النواب ناقش خلال هذا الاجتماع عددا من الموضوعات والقضايا، التى تتعلق بدمج مؤسستى النفط فى ليبيا وجرى التأكيد على أن يكون مقرها مدينة بنغازى وأن إيرادات النفط ملك لكل الليبيين، وأن يتمتع بها الليبيون سواسية تحقيقًا للعدالة الاقتصادية بين أبناء الشعب الليبى.

وأضاف المريمى أنه "جرت مناقشة موقف توفير السلع التموينية وضرورة متابعتها، كما جرى التأكيد على توفير السيولة النقدية بالمصارف التجارية ومتابعة توفيرها مع الجهات ذات العلاقة وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية بالمستشفيات والمستوصفات حسب ما جرى الاتفاق عليه فيما سبق وكذلك العمل على توفير الأعلاف لمربى المواشى والحيوانات لمواجهة الجفاف هذا العام والتنسيق مع الجهات المختصة".

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