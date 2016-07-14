الأرصاد: طقس اليوم معتدل على السواحل الشمالية.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم، الخميس، طقس معتدل على السواحل الشمالية الغربية، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، حار رطب على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا. وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على الوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة والسواحل الشمالية، وتظهر السحب المنخفضة، والرياح أغلبها شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة تنشط على جنوب الصعيد وعلى البحر الأحمر وخليج السويس، ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.إعلان - Ads إعلان - Ads
> طقس اليوم معتدل شمالا حار على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 37
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه ما بين متر إلى متر ونصف، أما عن حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه ما بين مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية على البحرين شمالية غربية.
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:-
القاهرة26 37
الإسكندرية25 31
مطروح23 31
بورسعيد26 32
دمياط26 32
بلطيم24 32
الإسماعيلية25 38
السويس25 38
العريش21 35
نخل20 37
طابا21 38
الطور26 38
مرسى علم29 41
الغردقة29 42
شرم الشيخ30 40
رفح20 34
كاترين21 33
سيوة24 39
المنيا24 38
الفيوم26 38
رأس سدر26 39
أبوسمبل28 42
وسط الدلتا26 37
أسيوط25 39
سوهاج26 40
الأقصر27 42
أسوان28 43
شلاتين28 42
حلايب30 39
الوادى الجديد23 42
قنا27 41
نويبع29 39
السلوم21 30.
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