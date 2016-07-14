تجدد شكاوى أهالى بالعريش من روائح دخان القمامة المحترقة

تجدد فجر اليوم الخميس شكاوى سكان مدينة العريش من روائح الدخان المنبعث من حرق أكوام القمامة، وأكد الأهالى أن الروائح حاصرتهم للمرة الثانية على التوالى، وعانى منها سكان جنوب المدينة ووسطها وتسببت فى حالات صداع وضيق تنفس للمرضى والأطفال.

وبحسب الأهالى، أن مصدر الدخان أكوام قمامة محترقة فى الجانب الجنوبى من المدينة ابتعث منها الدخان وغطى سماء المدينة. مطالبين المسئولين بالتدخل لحل المشكلة.

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