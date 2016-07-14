دعم شبكات الكهرباء بتكلفة 4 ملايين و800 ألف جنيه فى طور سيناء

أكد على الشحات نائب رئيس مدنية طور سيناء أن المدنية تشهد طفرة فى المشروعات الخدمية، وأنه سيتم دعم شبكات الكهرباء بمدنية طور سيناء بقرية الجبيل وقرية الوادى بطور سيناء وإحياء مدينة طور سيناء بتكلفة 4 ملايين جنيه و800 ألف جنيه ضمن الخطة الجديد 2016.

وأوضح أنه تم إنشاء ميدان رئيسى جديد بمنطقة 88 بحى النادى ليصبح إجمالى عدد الميادين الرئيسة بمدينة الطور 4 ميادين، مشيرا إلى أن هناك طفرة فى مجال الطرق وتوسعات فى الميادين بتكلفة تصل إلى 200 مليون جنيه.

وأضاف الشحات أنه قد تم إنارة جميع الشوارع والأحياء والميادين بالمدينة، منوها إلى أنه جارى تنفيذ خطة استثمارية جديدة لرصف جميع الأحياء بالمدينة.

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