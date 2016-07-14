انطلاق النسخة الأولى من دورة الصداقة لكرة القدم بالشرقية الأربعاء

تحت رعاية الجمعية المصرى للتطوير والتنمية بالشرقية، تنطلق النسخة الأولى من دورة الصداقة لكرة القدم، عروس الدورات الإقليمية، من قلب محافظة الشرقية على استاد ملعب (الأرسنال) ببردين، من يوم 20 يوليو، ويأتى ذلك فى إطار النشاط الرياضى والشبابى الذى تنتهجه الجمعية المصرية للتطوير والتنمية فى خطتها لخدمة ملف التنمية المستدامة ورؤية ٢٠٣٠.

وفى هذا الإطار صرح الدكتور "يسرى الشرقاوى" رئيس مجلس إدارة الجمعية أننا نولى اهتماماً شديداً للرياضة والرياضيين، ونبرز روح الوفاء والتكريم لكل المتفوقين رياضياً وأخلاقياً، واثقين أن ذلك هو الطريق الأمثل لخلق أجيال جديدة وواعدة لبناء مستقبل مصر.

حفظ التحقيقات بواقعة تسمم 600 شخص بالإبراهيمية فى الشرقية بسبب مياه الشرب

>