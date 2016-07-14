وزير التموين: مليار جنيه قيمة السلع التموينية ونقاط الخبز خلال أسبوعين

أعلن الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه بلغت قيمة السلع التموينية وسلع نقاط الخبز التى صرفها المواطنين أصحاب البطاقات التموينية على مستوى الجمهورية منذ بداية شهر يوليو الحالى وحتى الان وهى 14 يوما حوالى مليار جنيه.

وأضاف فى تصريحات صحفية، أنه بلغت قيمة السلع التموينية التى تم صرفها للمواطنين أصحاب البطاقات التموينية حوالى 570 مليون جنيه من خلال 11 مليون ونصف بطاقة تموينية مسجل عليها نحو 32 مليون مواطن ومازال الصرف مستمر حتى نهاية الشهر الحالى وأن قيمة سلع فارق نقاط الخبز التى صرفها أصحاب البطاقات التموينية وهى السلع المجانية التى يحصلون عليها مقابل توفيرهم فى استهلاك الخبز حوالى 430 مليون جنيه بنسبة حوالى 90% من جملة قيمة النقاط الشهرية البالغة 500 مليون جنيه وتم الصرف عن طريق محلات البقالة التموينية البالغ عددهم حوالى 26 ألف بقال تموينى وفروع المجمعات الاستهلاكية وفروع جمعيتى بالمحافظات وكافة منافذ البيع التابعة لوزارة التموين.

وأكد الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية، أن صرف سلع نقاط الخبز مستمر حتى يوم 20 من الشهر الحالى كما هو معتاد شهريا، مشيرا الى أنه تم توفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية للمواطنين بكميات كبيرة وبجودة عالية ومنها السكر والأرز والزيوت والشاى والمكرونات والدقيق والجبن والمعلبات والالبان وغيرها من السلع الغذائية وغير الغذائية، من خلال منتجات الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية ومن منتجات شركات القطاع الخاص والموردين وذلك فى مخازن شركتى الجملة والعامة البالغ عددهما حوالى 537 فرع على مستوى الجمهورية.

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