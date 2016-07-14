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"الزراعة": خطة تنفيذية عاجلة لإنشاء عدد من مصانع السكر لزيادة الإنتاج

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"الزراعة": خطة تنفيذية عاجلة لإنشاء عدد من مصانع السكر لزيادة الإنتاج "الزراعة": خطة تنفيذية عاجلة لإنشاء عدد من مصانع السكر لزيادة الإنتاج
قال الدكتور عبد الوهاب علام رئيس مجلس المحاصيل السكرية بمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة، إنه تم إعداد خطة تنفيذية عاجلة لإنشاء عدد من مصانع السكر، للمساهمة فى زيادة الإنتاج وتقليص الفجوة فى الاستهلاك، حيث من المقرر الانتهاء من إنشاء عدد من المصانع بالصالحية الجديدة بمحافظة الشرقية،عام 2018، باستثمارات تصل لـ 2.5 مليار جنيه لإنتاج نحو 250 ألف طن من السكر، بالإضافة إلى عدد من المصانع فى شمال الصعيد ، فضلاً عن تطوير بعض الشركات العاملة فى هذا المجال.

وأكد رئيس مجلس المحاصيل السكرية ،فى تصريحات لـ"اليوم السابع "، أن مركز البحوث الزراعية نجح فى إنتاج صنفين جديدين من قصب السكر لزيادة إنتاج المحصول، مشير الى أن التوسع فى مشروعات مصانع قصب وبنجر السكر توفر حوالى 4000 فرصة عمل ، فضلاً عن التعاقد مع أكثر من 10 آلاف مزارع لتوريد جزء من احتياجات المصانع.

فيما كشف آخر تقرير لوزارة الزراعة، أن إنتاج من سكر القصب والبنجر، بلغ هذا العام حوالى 2.2 مليون طن، حيث بلغ إجمالى الإنتاج المحلى من سكر البنجر حوالى 1.25 مليون طن، بما يمثل حوالى 57% من إنتاج السكر، بينما بلغ إجمالي إنتاج سكر القصب حوالى مليون طن، بما يمثل حوالى 43% من إجمالى إنتاج السكر فى مصر ، وإجمالى الاستهلاك المحلى من السكر بلغ نحو 3.1 مليون طن سنوياً، ما يعنى أن هناك فجوة في الاستهلاك قدرها حوالى 900 ألف طن من السكر.


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