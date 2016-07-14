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وزارة الصحة: علاج 968 ألف مريض من فيروس سى بالأدوية التقليدية والجديدة

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وزارة الصحة: علاج 968 ألف مريض من فيروس سى بالأدوية التقليدية والجديدة وزارة الصحة: علاج 968 ألف مريض من فيروس سى بالأدوية التقليدية والجديدة
أكد الدكتور وحيد دوس رئيس اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية بوزارة الصحة، أنه تم علاج 350 ألف مريض مصاب بفيروس سى بالأدوية التقليدية، فى الفترة من 2006 وحتى 2014.

وقال الدكتور وحيد دوس رئيس اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية بوزارة الصحة فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع" أنه تم علاج 380 ألف مريض بفيروس سى فى برنامج العلاج على نفقة الدولة بالأدوية الجديدة .

وأضاف الدكتور وحيد دوس رئيس اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية أن 138 ألف مريض أنهوا علاجهم على نفقة التأمين بالأدوية الجديدة، مشيراً إلى أن 183 ألف مريض مازالوا حتى الآن يحصلون على العلاج بالأدوية الجديدة.

وتابع وحيد دوس أن 100 ألف مريض بالفيروس حصلوا على العلاج بالأدوية الجديدة نقدياً من مراكز الكبد .


>التأمين الصحى يعلن علاج 221 ألف مريض بفيروس سى بالأدوية الجديدة.. رئيس الهيئة: إنهاء قوائم انتظار العلاج منتصف أغسطس..وتوفير الأدوية بـ 100 منفذ بالجمهورية و40 لجنة لفحص المصابين بالمرض
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