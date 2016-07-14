10 أطعمة للتغلب على ارتفاع ضغط الدم.. البصل والثوم والكرفس

يعتبر ارتفاع ضغط الدم الشريانى من أكثر الأمراض انتشارا وتشير الإحصائيات إلى أن أغلبية المصابين به فوق عمر الأربعين، ولكن حاليا الإصابة انتقلت بنسبة ليست قليلة إلى الشباب فى أعمار الثلاثينات.

وفى هذا السياق قال الدكتور "محمد صلاح" أستاذ مساعد أمراض الباطنة والجهاز الهضمى والمناظير بكلية طب الأزهر: "هناك مجموعة من العوامل تساعد إلى الإصابة بارتفاع ضغط الدم الشريانى وأهمها الوراثة، السمنة، زيادة دهون الدم، التدخين، التوتر العصبى والنفسى المستمر، زيادة كمية الأملاح بالطعام".

وأضاف: "هناك مجموعة من الخضروات والفواكه التى تساعد على ضبط ضغط الدم الشريانى دون الاستعانة بالأدوية، وهى..

1. الثوم والبصل والكرفس، إذ يعمل الثوم على تقليل توتر الشرايين عن طريق تناول فصين منه يوميا فى الصباح قبل وجبة الإفطار، ويعمل الكرفس كمدر للبول ويؤكل مع السلطة مع إضافة البصل إلى السلطة.

2. تناول الكمثرى،التفاح، الموز، الطماطم، وغيرها من الخضروات التى تحتوى على البوتاسيوم.

3. تناول الكركدية صباحا ومساء وكذلك التمر هندى.

4. تناول البردقوش والمحضر بنفس طريقة الشاى.

5. تناول منقوع الدوم المطحون سواء بارد أو ساخن.

6. تناول اللب الأبيض بدون ملح.

7. خلط عصير التفاع، مع العنب والفراولة بمقادير متساوية وتناول هذا الكوب مرة يوميا.

8. الإكثار من تناول فول الصويا لأنه خافض للكوليسترول.

9. تناول الشاى الأخضر مفيد لحماية الجسم من السمنة ومرض السكر.

10. تناول أوراق الكرات البرى مع الطعام.

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