ضبط ربة منزل قتلت زوجها بسبب طلب معاشرتها من الدبر فى القليوبية

لقى عامل مصرعه، على يد زوجته فى مشاجرة بينهما بسبب رغبة الزوج فى معاشرة الزوجة من الدبر فى الخصوص بالقليوبية، تم نقل الجثة إلى مستشفى الصحة النفسية بالخانكة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

تلقي اللواء سعيد شلبى، مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد عمرو إدريس مأمور قسم الخصوص بالواقعة.

دلت تحريات المباحث، بتلقى مباحث قسم القليوبية بلاغا من " زينب .خ.ع" 32 سنة ربة منزل ومقيمة القاهرة بأنها تركت منزل الزوجية أمس للمبيت لدي شقيقتها بالمرج، وعند عودتها عصرا اكتشفت كسر باب الشقة خاصتها ووجود زوجها" أحمد رجب " 36 سنة عامل ومقيم أرض بلحة – دائرة القسم، جثة هامدة، ملقى بصالة الشقة وبعثرة محتويات الشقة واشتبهت في الوفاة جنائياً، حيث تبين سرقة مبلغ مالى 1300 جنيه من دولاب حجرة النوم.

وكلف اللواء سيد جاد الحق، مساعد وزير الداخلية مدير مصلحة الأمن العام، مدير المباحث الجنائية بتشكيل فريق بحث لسرعة كشف ملابسات الواقعة وضبط الجناة، وبالفعل انتقل العميد حسام فوزى رئيس مباحث القليوبية، والعميد عبدلله جلال رئيس فرع البحث الجنائى فى الخانكة، لفحص وإجراء المعاينة اللازمة، و تبين أن المجنى عليه يرتدى شورت أزرق وفانلة لبنى اللون حافى القدمين ملقى على وجهه بالصالة وتوجد آثار بعثرة بمحتويات صالة الشقة وكسر شاشة التليفزيون، وعثر بجواره على هاتفه المحمول ويد معدنية للمكنسة الكهربائية الخاصة بالمنزل.

تم وضع خطة بحث وتحرى شاملة لإماطة اللثام عن تلك الحادثة وكشف غموضها، حيث تم الاستعانة بخبراء الأدلة الجنائية لرفع الآثار المادية المتخلفة عن الحادث، وإعادة مناقشة الزوجة عن ظروف وملابسات اكتشافها الواقعة، وفحص خلافات وعلاقات المجنى عليه ومحاولة التوصل لآخر مشاهدة.

أسفرت خطة البحث عن وجود خلافات زوجية بين الزوجة والزوج كان آخرها منتصف ليل أمس حيث تنامى إلى سمع الجيران تلك المشاجرة، وبإعادة مناقشة الزوجة عن ظروف وملابسات الواقعة قررت بحدوث مشاجرة بينهما بسبب طلبه مواقعتها من الدبر فاعترضت على ذلك وحدثت بينهما مشاجرة فقامت بالتعدى عليه بالضرب بيد المكنسة مما أدى الى وفاته، وقررت أن زوجها كان فى حالة إعياء نظراً لتعاطيه المواد المخدرة، وعقب ذلك قامت بالذهاب إلي شقيقتها والإبلاغ عن الواقعة على خلاف الحقيقة، وأضافت أنها إدعت كذباً سرقة مبلغ مالى، و بالكشف علي المتهمة تبين سابقة إتهامها في القضية رقم 2440 جنح قسم عين شمس القاهرة لسنة 2008 سرقة متجر، تم التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى الصحة النفسية بالخانكة تحت تصرف النيابة العامة ، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3398 ادارى قسم الخصوص لسنة 2016م ، وجارٍ العرض علي النيابة.

ضبط تشكيل عصابى تخصص فى الاتجار بالمخدرات فى قليوب

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