4 فوائد لشرب الشاى الأخضر قبل النوم.. تعرف عليها

أورد تقرير نشره الموقع الهندى"بولد سكاى"، أن العديد من الدراسات الطبية أثبتت أن الشاى الأخضر يحتوى على العديد من الفوائد الصحية.

وفى العادة يفضل الكثير شرب الشاى فى الصباح، لكن وجد أن هناك العديد من الفوائد الصحية لشرب الشاى الأخضر قبل النوم وتتضمن الآتى:

1-يساعد على الاسترخاء: واحدة من أهم الفوائد الصحية لشرب الشاى الأخضر قبل النوم، كما أن الكافيين به يحسن عمل الدماغ واحتوائه على الأحماض الأمينية والتيانين تمنع الشعور بالقلق وتعزز شعورك بالنعاس.

2-يقتل الجراثيم من نزلات البرد:لاحتوائه على مادة الكاتشين واحدة من أقوى مضادات الأكسدة، فإذا كنت تعانى من نزلات البرد والأنفلونزا فمن الأفضل شرب كوب من الشاى الأخضر، فهو يعمل كدواء ويساعد على قتل الجراثيم والبكتريا المسببة للسعال والبرد.

3-يحسن عملية الهضم:فقد أثبتت العديد من الأبحاث الطبية أن النوم العميق دون أى انقطاع يساعد على تحسين عملية التمثيل الغذائى، وشرب الشاى الأخضر يساعد على تمثيل غذائى صحى .

4-يزيل السموم من الجسم: شرب الشاى الأخضر فى الليل يحفز حركة الأمعاء فى الصباح ويساعد على التخلص من جميع السموم والنفايات الطبيعية من الجسم التى تكون سببا فى العديد من الأمراض، كما أن شرب الشاى الأخضر بعد العشاء يزيل السموم من الجسم .

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