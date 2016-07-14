بشار الأسد: لست وحشيا وآمل أن يشهد التاريخ أننى حميت بلادى من الاٍرهاب

قال الرئيس السورى بشار الأسد، إنه يأمل أن يشهد التاريخ بأنه الرجل الذى حمى بلاده من الإرهاب والتدخل الخارجى وحافظ على سيادتها.

ورفض "بشار"، خلال مقابلة خاصة أجراها مع شبكة " أن بى سى" الأمريكية بمكتبه أمس الأربعاء، ما يتردد بأنه ديكتاتور أو يديه ملطخة بالدماء، قائلا:"عندما تحمى بلادك من الإرهابيين وتقتل العناصر الإرهابية وتهزمهم، فأنت لست وحشيا بل أنت وطنى".

وانتقد عدم خبرة الرؤساء الأمريكيين السياسية، واصفا ذلك بأنه خطر على البلاد، ولدى سؤاله عما إذا كان يشعر بالقلق إزاء عدم خبرة المرشح الرئاسى الجمهورى دونالد ترامب فى السياسة الخارجية، أجاب بشار متسائلا:" من كان لديه الخبرة من الرؤساء الامريكيين من قبل. "أوباما؟ جورج بوش؟ أو بيل كلينتون؟"، موضحا أنه لم يكن لدى أيا منهم خبرة.

وأشار إلى أن هذه مشكلة مع الولايات المتحدة، لافتا إلى أن قضاء عدة سنوات قليلة فى الكونجرس أو فى مجال السياسة الخارجية أمر لا يعتد به وليس مؤثرا، موضحا أن وجود من ليس له خبرة فى البيت الأبيض هو "بالطبع خطر على البلاد بصفة عامة".

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