أسرة شهيد العريش : نفتخر باستشهاده وسنعلم أبناءه العطاء والتضحية

تمر اللحظات والساعات على حميدة الشاذلى قنديل 87 سنة، والدة الشهيد الرائد عزت الشافعى والذى استشهد أمس الأول بالعريش فى عملية إرهابية، وهى في حالة ذهول وغيبوبة منذ تلقيها خبر استشهاده.

وقالت الأم المكلومة، إن لله وإن إليه راجعون نحتسبه شهيداً، رحمه الله ،فهو أخر أبنائى التسعة وأحبهم لقلبى لحنيته وحسن أخلاقه، مؤكدة إن ماخفف عنها حزنها أنه شهيداً وقبل استشهاده كان متواجداً معها وزوجته وأولاده ،وقضى معهم عيد الفطر، وسافر يوم الجمعة عند أصهاره بدمياط ليهنئهم بالعيد،وبعدها لعمله، ولم يمر 4 أيام ويلقى ربه شهيداً.

وأضاف الدكتور عبد العليم الشافعي رئيس الإدارة المركزية للإرشاد الزراعى وشقيق الشهيد، رحم الله شقيقي فهو أصغر أشقائى، توفى والدي رحمه الله وربانا على المودة والتراحم والعطاء ونحن 9 أشقاء ، محمد أحمد الشافعي "بالمعاش بالتربية والتعليم"،ورمضان أحمد الشافعي مزارع ،والدكتور عبد الرفيع أحمد الشافعي أستاذ بكلية الزراعة جامعة الأزهر، وثلاث شقيقات، والشهيد الرائد عزت الشافعي .

وقال شقيق الشهيد، حسبنا الله وتعم الوكيل فى هؤلاء الذين فقدوا الرحمة، مؤكداً نحن فى أيام نحتاج فيها للبناء والتعمير لا للتخريب وهم لايعنيهم ذلك، لكن لدى ثقة بإذن الله أن رجال الجيش والشرطة لهم بالمرصاد وسيقضون على الإرهاب.

وقالت منى محمد الزلاقى زوجهة الشهيد، رحمه الله زوجي الذى افتخر به، لأنه لقى ربه شهيداً فى دفاعه عن الوطن، ومايحزننى فراقه وأطالب بالقصاص من هؤلاء القتله ، مؤكدة أنها قبل وبعد زواجهما لم أرى منه إلا حسن الخلق والمعاملة، فكان بمثابة الزوج والأب والأخ والصديق.

وأضافت، رزقنا الله بإبنتى الكبرى شهد بالصف الخامس الإبتدائى11سنة ومحمد عزت 8 سنوات بالصف الثانى الإبتدائى وأحمد عمره سنة، وسأعيش بقية حياتى أعلم أولادى التضحية فى سبيل الله والوطن.

يذكر أن الألاف من أبناء قرية المنشأة الكبرى وقلين شيعوا جثمان الشهيد الرائد عزت الشافعى والذى استشهد فى عمل إرهابي بشمال سيناء، متأثرا بإصابته بعد أن تم بتر ساقيه في جنازة عسكرية مهيبة، يتقدمهم اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ واللواء محمد عاطف شلبى مدير الأمن في جنازة عسكرية.



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الشهيد الرائد عزت الشافعي



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الشهيد وزوجته وأولاده



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الدكتور عبدالعليم أحمد الشافعي " سقيق الشهيد والدكتور محمد محمد اسماعيل بطيخ "ابن شقيقته



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أحمد الابن الأصغر للشهيد الرائد عزت الشافعي