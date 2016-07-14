اليوم نظر ثالث جلسات دعوى الخلع المقامة من زوجة إبراهيم سعيد

تنظر محكمة أسرة المعادى، اليوم الخميس، ثالث جلسات دعوى الخلع المقامة من "ابتسام علاء" الشهيرة بـ"شهد عبد الله" ضد زوجها إبراهيم سعيد لاعب الأهلى والزمالك السابق.

وكانت زوجة لاعب الأهلى والزمالك السابق قد تقدمت بطلب لمكتب تسوية المنازعات الأسرية بمحكمة أسرة المعادى لتطليقها منه طلقة بائنة خلعا مقابل تنازلها عن كافة حقوقها المادية والشرعية، ورد قيمة مقدم الصداق المبرم فى عقد الزواج بعد زواجه عرفيا من سيدة مغربية.

كما أقامت زوجة "سعيد" 3 دعاوى قضائية أخرى "نفقة صغير" لابنها آدم وإثبات حضانة مصروفات مدرسية، وفى المقابل اتهم اللاعب زوجته السابقة باستئجار بلطجية للاستيلاء على شقة الزوجية وتهديده بالقتل، وأخيرا بارتكاب الزنا.

اليوم نظر ثالث جلسات دعوى زوجة إبراهيم سعيد لإثبات حضانة نجله