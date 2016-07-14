نجل عم قتيلة العجوزة: سمعة المجنى عليها طيبة وزوجها قتلها طمعا فى نقودها

ذكر مختار سلامة نجل عم الزوجة التى ذبحها زوجها بمنطقة العجوزة أن السبب وراء ارتكاب المتهم الجريمة ليس شكه فى سلوك المجنى عليه، وإنما رغبة المتهم فى الحصول منها على مبلغ مالى لشراء توك توك، حيث إنه ترك وظيفته كقهوجى بالمقهى الذى كان يعمل به وتحول لعاطل.

وأضاف نجل عم المجنى عليها أن المتهم كان دائم الشجار مع زوجته والاعتداء عليها بالضرب، ويوم الحادث تشاجر معها واعتدى عليها بالضرب ثم سدد لها عدة طعنات بسكين المطبخ.

وأكد نجل عم القتيلة أن المتهم ادعى أنه ارتكب الجريمة لشكه فى سلوك زوجته بخلاف الحقيقة فى محاولة منه لتخفيف الحكم الذى سيصدر عليه نافيا أن تكون المجنى عليه سيئة السمعة.

كان العميد محمد عبد التواب رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة تلقى بلاغا يفيد بمقتل ربة منزل داخل شقتها بمنطقة العجوزة، فانتقل العقيد عبد الحميد أبو موسى مفتش المباحث الجنائية، وعثر على جثة المجنى عليها مصابة بعدة طعنات فى رقبتها وصدرها.

وبإجراء التحريات، تبين أن زوج المجنى عليها وراء ارتكاب الجريمة، وبإعداد كمين له تمكن المقدم أحمد الوليلى رئيس مباحث العجوزة من القبض عليه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لشكه فى سلوك زوجته، فحرر محضر بالواقعة وتم إحالته إلى النيابة التى أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.

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