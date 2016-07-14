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اليوم.. نظر تجديد حبس مدير أمن ديوان محافظة القاهرة لاتهامه بتقاضى رشوة

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اليوم.. نظر تجديد حبس مدير أمن ديوان محافظة القاهرة لاتهامه بتقاضى رشوة اليوم.. نظر تجديد حبس مدير أمن ديوان محافظة القاهرة لاتهامه بتقاضى رشوة
حددت نيابة وسط القاهرة الكلية، اليوم الخميس، لنظر تجديد حبس العميد مصطفى حسين مدير أمن ديوان محافظة القاهرة، أمام قاضى المعارضات بمحكمة عابدين، ووجهت له النيابة تهمة الرشوة واستغلال النفوذ.

وقرر أحمد معاذ وكيل نيابة وسط القاهرة، فى وقت سابق، حبس مدير أمن ديوان محافظة القاهرة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالرشوة.

كما قررت النيابة ندب لجنة من خبراء اتحاد الإذاعة والتليفزيون لتفريغ التسجيلات الصوتية والفيديوهات، وإعداد تقرير بها، وكلفت النيابة الأجهزة الأمنية بسرعة التحريات حول الواقعة.

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مصر 365

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