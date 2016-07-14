أهالى الـ5 المختطفين فى ليبيا: تواصلنا مع السفير المصرى ووعدنا بحل الأزمة

حالة من الحزن تسيطر على أهالى الـ 5 عمال المختطفين بدولة ليبيا، وجميعهم من أبناء مركز يوسف الصديق بمحافظة الفيوم، و لا يصدقون أن أبنائهم تعرضوا للاختطاف، خاصة أن الخاطفين طلبوا فدية كبيرة تفوق إمكانات الأهالى المادية وإمكانيات العمال الذين هربوا بحثا عن لقمة عيشهم وتقدر الفدية بمبلغ نصف مليون دينار.

وأكد الأهالى لـ"اليوم السابع"، أنهم تواصلوا مع الخارجية المصرية والسفير المصري في ليبيا ووعدوهم بحل مشكلة أبنائهم والتواصل مع السلطات الليبية لضبط الخاطفين إلا أنهم لم يتلقوا أى رد حتى الآن.

وأشاروا إلى أنهم أسر بسيطة لا تمتلك الفدية التى طلبها الخاطفون لتحرير أبنائهم، مؤكدين أن جميع هواتف أبنائهم مغلقة وعلموا بنبأ الاختطاف من زملاء أبنائهم والذين اتصل بهم الخاطفون لطلب الفدية.

وطالب الأهالى السلطات المصرية بالتدخل السريع لدى السلطات الليبية والتوصل للخاطفين والتعامل معهم وتحرير أبنائهم، داعين الخارجية للتعامل مع الأمر بجدية وألا تكتفى بأنها حذرت المصريين من السفر الي ليبيا، معلقين "لو كان ولادنا لقيوا لقمة عيشهم هنا مكنوش سافروا".

كان "اليوم السابع"، قد حصل على أسماء العمال الـ5 المختطفين، وهم ( أحمد محمد إبراهيم عبد العليم 18 سنة - محمود عبد التواب محمد السيد 28 سنة- علاء محمد ربيع 18 سنة - حسين رمضان عبد السيد 17 سنة - راضى شعبان عبد المقصود 30 سنة)

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