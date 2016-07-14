"التعليم" تنهى تسكين 5700 معلمة مغتربة إلى "محافظات الإقامة" خلال أيام

تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، لعودة المعلمات المغتربات ضمن مسابقة الـ" 30 ألف وظيفة" إلى محافظة الإقامة، وذلك بعد تسكينهم خارج محافظة الإقامة عقب إعلان نتيجة المسابقة العام الماضى.

وقال مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم، لـ"" اليوم السابع"، إن عدد المعلمات وذوى الاحتياجات الخاصة والمقرر عودتهم إلى محافظة الإقامة خلال الأيام المقبلة وصل إلى ما يقرب من 5700 معلمة فى التعليم العام فقط منهم 1000 معلمة من المتوقع أن يتم الإبقاء عليهن نظرا لقرب محافظة الإقامة من المحافظة المسكنين عليها، إضافة إلى ما يقرب من 700 معلمة فى التعليم الفنى.

وأوضح المصدر، أن الوزارة كلفت المديريات التعليمية بضرورة إعادة توزيع المعلمين على مستوى الإدارات والمديريات والالتزام النصاب القانونى للحصص الدراسية، خلال العام الدراسى الحالى لسعد العجز.

كانت وزارة التربية والتعليم فتحت باب ملء الاستمارات أمام المعلمات الراغبات فى العودة خلال الفترة الماضية.

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