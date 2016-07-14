ننشر أسماء عمال الفيوم الـ 5 المختطفين بـ"مصراتة" فى ليبيا

حصل "اليوم السابع" على أسماء العمال الـ 5 المختطفين في دولة ليبيا مقابل فدية طلبها المختطفين تقدر بنصف مليون دينار وجميعهم من مركز يوسف الصديق بمحافظة الفيوم، وهم (أحمد محمد إبراهيم عبد العليم 18 سنة عامل- محمود عبد التواب محمد السيد 28 سنة عامل- علاء محمد ربيع 18 سنة عامل - حسين رمضان عبد السيدة 17 سنة عامل - راضى شعبان عبد المقصود 30 سنة عامل).

كان اللواء ناصر العبد مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارا بورود اتصالات هاتفية لبعض الأهالى بمركز يوسف الصديق تفيد اختطاف 5 أشخاص من أبنائهم العاملين بمحافظة مصراته بدولة ليبيا من قبل مجهولين وطلب الخاطفين فدية قيمتها نصف مليون دينار ليبى للعمال الخمسة مقابل إطلاق سراحهم.

كلف مدير الأمن إدارة البحث الجنائي بالتحرى عن الواقعة بالتنسيق مع إدارة الأمن الوطني وفرع الأمن العام بالمحافظة، وتحرر المحضر رقم 1613 لسنة 2016 إداري مركز شرطة إطسا وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

اختطاف 5 عمال مصريين من الفيوم فى ليبيا مقابل فدية نصف مليون دينار

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