للرجل.. أطعمة يجب تجنبها أهمها الأرز الأبيض والمكرونة

حذر تقرير نشره الموقع الهندى"بولد سكاى"، من تناول الرجال الأطعمة بيضاء اللون المكررة، لأنها قد تؤدى إلى العديد من الأمراض على المدى البعيد مثل أمراض القلب والأوعية الدموية والسكرى والسرطان.

وحسب التقرير تشمل الأطعمة البيضاء اللون، صلصة المكرونة البيضاء والكحك والخبز الأبيض، موضحا أن هناك قائمة من الأطعمة بيضاء اللون التى يجب على الرجال تجنبها وتتضمن الآتى:

1-الخبز الأبيض المكرر:ينبغى أن يعرف الرجال أن الخبز هو أكبر عدو للصحة، لأنه مصنوع من الدقيق الأبيض المكرر وعند تناوله يزيد من محتوى الكربوهيدرات فى الجسم، كما أنه يعد من المواد الغذائية المصنعة وغير الصحية.

2-منتجات الألبان:الألبان بأى شكل من الأشكال كاللبن والزبدة والجبن وغيرها، فيجب أن يتم استهلاكها بكميات قليلة، لأنها قد تؤدى إلى مشاكل فى الجهاز الهضمى وزيادة الدهون فى البطن (الكرش).

>3-العصائر المعلبة:لأنها تكون عبارة عن ماء وكثير من السكر الأبيض فقط وتفتقر إلى الألياف المهمة لعملية الهضم .

4-المكرونة: مصنوعة من الدقيق المكرر، وإذا كنت تحاول أن تأكل صلصة المكرونة البيضاء فإنك تضيف الدهون والكربوهيدرات إلى جسمك، مما ينتج عنها زيادة الوزن والإصابة بالعديد من المشاكل الصحية.

5-الأرز الأبيض:لأن استهلاك الأرز الأبيض بانتظام يزيد من وزن الجسم والبطن .

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