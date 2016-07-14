الداخلية: القبض على 30 من متظاهرى بورسعيد فى مسيرة تضامنية مع حسام حسن

صرح مصدر أمنى مسئول بوزارة الداخلية ، أنه تم القبض على 30 شخص من المتظاهرين فى بورسعيد، ويتم فحصهم.

وكان المئات من جماهير النادى المصرى نظموا مسيرة تضامنية مع حسام حسن المدير الفنى للفريق، واعتراضًا على حبسه بعد تعديه على مصور فى مباراة الفريق السابقة، وخرجت من مسجد مريم بحى المناخ، مرورًا بشارع الثلاثينى الشهير حتى تقاطع محمد على.

وردد المتظاهرون هتافات ضد قوات الشرطة المتواجدة بمحيط المظاهرة، الأمر الذى دفع قوات الأمن لتفريق المتظاهرين وإطلاق القنابل المسيلة للدموع.

القبض على 25 متظاهرا فى مسيرة دعم حسام حسن ببورسعيد