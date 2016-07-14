مقتل 3 أطفال وإصابة آخر جراء انفجار قذيفة فى مدينة الكفرة الليبية

لقى ثلاثة أطفال مصرعهم واصيب آخر بجروح، مساء اليوم الأربعاء، جراء انفجار قذيفة بأحد مزارع على أطراف مدينة الكفرة أقصى الجنوب الشرقى لليبيا.

وقال مصدر أمنى، مساء اليوم، أن الشقيقين عبدالرحمن وعمر عبدالسلام لابيرش، ومحمد عبدالغنى حامد لقوا مصرعهم جراء انفجار قذيفة بينما أصيب أسامة عبدالغنى حامد بشظايا مقذوف وجرى أسعافة إلى المستشفى لتلقى الخدمات الصحية.

وأضاف المصدر، أن القذيفة من مخلفات الحرب والأحداث التى شهدتها مدينة الكفرة مؤخراً، مؤكداً الجهات المختصة باشرت التحقيقات على الفور بالخصوص.

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