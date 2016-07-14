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محافظ الدقهلية يقرر غلق وتشميع مطبخ لمحلات كشري بعد ضبط لحوم وكبدة غير صالحة

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محافظ الدقهلية يقرر غلق وتشميع مطبخ لمحلات كشري بعد ضبط لحوم وكبدة غير صالحة محافظ الدقهلية يقرر غلق وتشميع مطبخ لمحلات كشري بعد ضبط لحوم وكبدة غير صالحة
قرر حسام الدين إمام، محافظ الدقهلية، غلق وتشميع مطبخ محلات لبيع الكشرى بمنطقة الزعفران بالمنصورة ومصادرة عدد من المعدات وأنابيب الغاز المنزلية المستخدمة بالمطبخ.

جاء قرار المحافظ بناء على تقارير حملة مكبرة شاركت فيها مباحث والطب البيطري والأمن الصناعى والدفاع المدنى بمصاحبة فريق العمل الميداني المعاون للمحافظ، وقد اكتشفت الحملة عدة مخالفات داخل المطبخ تمثلت فى وجود لحوم متعفنة ومجهولة المصدر وأنابيب بوتاجاز للاستخدام المنزلى داخل المطبخ وعدم وجود تأمينات على العمالة .

وتم إعدام كميات اللحوم المضبوطة لعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى(77 كيلو كبدة - 38 كيلو لحمة شاورمة - 108 كيلو لحمة مفرومة) وتم تحرير محاضر بالمخالفات لكافة الجهات كل فى اختصاصه.

من ناحية أخرى تم مصادرة 100 كيلو شمع داخل محل حلواني تستخدم فى تصنيع الحلويات وكذلك إعدام لحوم مجمدة داخل مطعم لتجهيز الوجبات وإعدام أسماك مجهولة المصدر داخل محل أسماك، ووجود مخالفات أخرى وتم تحرير المحاضر بالمخالفات.

محافظ الدقهلية يحيل 133 موظفا وطبيبا بمستشفى شربين للتحقيق لتغيبهم عن العمل
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مصر 365

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