سعر الدولار فى مصر اليوم الخميس 14 يوليو فى البنوك والسوق السوداء

سعر الدولار فى مصر اليوم الخميس 14/7/2016 فى البنك والسوق السوداء يلعب الدولار الامريكى دورا هاما فى الاقتصاد العالمى عامة والاقتصاد المصري خصوصا حيث يؤدى ارتفاع سعره الي ارتفاع العديد من المنتجات التى نستوردها من الخارج .



فى الايام الاخيره لاحظنا ارتفاع سعر الدولار بشكل كبير مما ترتب عليه زياده فى اسعار السلع والمنتجات المستورده من الخارج وعلى اثره قام البنك المركزي برفع سعر الدولار فى البنوك ليصل الى 8.88

ومن ثم ارتفع سعر الدولار فى السوق السوداء ليتخطى حاجز ال 11 جنيه مصري

سعر الدولار اليوم السبت فى البنوك والسوق السوداء



سعر الدولار اليوم فى مصر فى البنك استقر عند 8.85 جنيه للشراء، و 8.88 جنيه بينما يتراوح سعره فى السوق السوداء بين 11.25 الي 11.45 وذلك باختلاف المناطق والمحافظات ومكاتب الصرافة فنتمنى استقرار سعر الدولار فى الايام المقبلة حيث ان ارتفاعه يؤثر على ارتفاع الكثير من السلع وذلك بسبب اعتماد السوق المصري على استيراد العديد من السلع من السوق الخارجى وعدم تحقيق الاكتفاء الذاتى من السلع والمنتجات .

شبكةعيونالإخبارية

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