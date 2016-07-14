7 نصائح للاستمتاع بإجازة صيفية دون زيادة الوزن

مع بدء رسم الخطط لقضاء إجازة صيفية مع رؤية مختلف الأماكن لاتخاذ قرار السفر، لا تنسى نظامك الغذائى الذى تحافظ به على وزنك أثناء السفر، إذ كشف مجموعة من خبراء التغذية البريطانيين أزمة زيادة الوزن بعد قضاء عدة أيام فى أحد الأماكن السياحية فى الصيف.

وجاء تصريح الباحثين على الموقع البريطانى "ديلى ميل" عن طريق وضع تحذيرات كثيرة للمحافظة على الوزن رغم كل الأطعمة المتنوعة التى تقدم فى المناطق السياحية .

وأشار الدكتور "روب هوبسون" خبير التغذية، إلى أن السفر إلى الأماكن السياحية خاصة الجديدة يجعله يجرب كل ما فى هذه البلده بما فى ذلك وجباتهم الشعبية حتى يشعر بالتغيير الكامل لحياته، وهو ما ينتج عنه زيادة فى الوزن بكل تأكيد والتى تقدر بحجم من 3 إلى 5 كيلو خلال فترة الإجازة.

وأضاف: "علينا تغيير أسلوب حياتنا فى أنظمتنا الغذائية فى الإجازات عن طريق ممارسة الرياضة لعدد ساعات أطول، وهناك 7 نصائح يمكن اتباعها لتناول طعام صحى فى الإجازة دون زيادة فى الوزن:

>1. كن واقعيا، فقدان الوزن فى الإجازة أمر صعب ولكن المحافظة والثبات على الوزن أمر يمكن تطبيقه أثناء رحلتنا للاستمتاع بالطعام المختلف وفى نفس الوقت بما لا يزيد من وزننا.

>2. حاول يكون اختياراتك الأقرب لك هو الأماكن التى تقدم طعاما صحيا ، واجعل الاستمتاع بالإجازة بزيارة أماكن جديدة.

>3. اختار وجبة دسمة وجديدة مرة واحدة فى اليوم واجعل وجبات باقى اليوم صحية.

>4. الاستمتاع بالمنتجات المحلية الطازجة مع الابتعاد عن المعلبات قدر الإمكان.

>5. قطع الفاكهة والخضروات فى يدك دائما لتناولها سريعا فى حالة الشعور بالجوع.

>6. اختر السلطة والخضروات فى بداية أى وجبة لملء جانب كبير من المعدة.

>7. خصص وقتا بين خريطة يومك للرياضة سواء الجرى أو السباحة أو المشى على الشاطئ.

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