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البرلمان يبحث مقترحا بنقل تبعية بنك التنمية والائتمان من الزراعة لـ"المركزى"

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البرلمان يبحث مقترحا بنقل تبعية بنك التنمية والائتمان من الزراعة لـ"المركزى" البرلمان يبحث مقترحا بنقل تبعية بنك التنمية والائتمان من الزراعة لـ"المركزى"
تناقش لجنة الزراعة بمجلس النواب فى اجتماعها، الأسبوع المقبل، مقترحا بنقل تبعية بنك التنمية والائتمان الزراعى من مظلة وزارة الزراعة إلى البنك المركزى، وتغيير اسمه إلى "البنك الزراعى المصرى".

وقال رائف تمراز، وكيل اللجنة، أنه ضد نقل تبعية البنك إلى البنك المركزى لأن ذلك سيشكل إرهاق وعبء على كاهل الفلاح المصرى الذى يجد فى البنك المنقذ له فى ظل تراكم الديون، متابعا :" حل نقل التبعية إلى البنك المركزى سيكون أكثر تعقيدا، ولن يستطيع المزارع أن يحصل على قروض منه".

وأضاف "تمراز" فى تصريحه لـ"اليوم السابع"، أن هذا المقترح مقدم من وزارة الزراعة، وسيتم مناقشته بالتفصيل فى اجتماعات اللجنة المقبلة، ودراسة الإيجابيات والسلبيات ومن ثم التوصل إلى نتيجة نهائية، وبعدها سيتم استدعاء وزير الزراعة أو رئيس البنك من أجل عرض الرؤية النهائية عليه والتى ستراعى مصالح الفلاح أولا، موضحا، أن اللجنة ستناقش أيضا مشاكل انخفاض منسوب مياه الرى فى بعض الترع.


>بعد نشر "اليوم السابع" مخالفة وزير الزراعة للقانون.. "فايد" يلغى قراره بتعيين برلمانى فى البنك الزراعى.. الوزير: الرجوع للحق فضيلة.. والاسلامبولى: إلغاؤه انتصار للقانون

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