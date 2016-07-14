محافظ بنى سويف يوجه بمنع وقوف السيارات بالكورنيش وتشغيل الجراجات

جاء ذلك خلال جولته مساء أمس، لمتابعة تنفيذ التوجيهات والاجراءات التى تم الاتفاق عليها فى وقت سابق لتحسين الوضع الحالى لمنطقة كورنيش النيل مع ضررورة استمرار حملات رفع الاشغالات نظرا لأهمية الكورنيش، الذي يمثل المتنفس الأساسي للمواطنين خاصة فى فصل الصيف.
واستكمل المحافظ جولته متجهاً إلى تقاطع شارع عبدالسلام عارف مع شارع الكورنيش، حيث ناقش مع المختصين بدايات تنفيذ مشروع تطوير الشارع والمقرر تنفيذه الفترة المقبلة ضمن خطة المحافظة الخاصة بدعم شبكة الطرق الداخلية وتطوير الميادين والشوارع الرئيسية، والتي بدأت بتطوير ميدان العبور وشارع صلاح سالم وجزء من شارع بورسعيد لإعادة المظهر الجمالي والحضارى لمدينة بنى سويف وتحقيق السيولة المرورية ومنع التكدس والزحام.
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المحافظ يتفد طريق الكورنيش بمدينة بنى سويف
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المحافظ يستمع لرئيس المدينة أثناء جولته المسائية على الكورنيش
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المحافظ يتحدث إلى مدير خدمة المواطنين خلال الجولة
> لجنة لمراجعة تراخيص الأكشاك والأنشطة التجارية بكورنيش بنى سويف
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