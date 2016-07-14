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محافظ بنى سويف يوجه بمنع وقوف السيارات بالكورنيش وتشغيل الجراجات

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محافظ بنى سويف يوجه بمنع وقوف السيارات بالكورنيش وتشغيل الجراجات محافظ بنى سويف يوجه بمنع وقوف السيارات بالكورنيش وتشغيل الجراجات
وجًه المهندس شريف محمد حبيب، محافظ بني سويف، باتخاذ الاجراءات اللازمة لمنع وقوف السيارات بمنطقة كورنيش النيل لتحقيق السيولة المرورية بالمنطقة، وذلك بالتنسيق بين الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف وإدارة المرور، بالإضافة إلى تفعيل وتشغيل عدد 2 جراج (باركينج) الذي يوجد أحدهما بالاستاد الرياضى ويسع لأكثر من 700 سيارة والثاني أمام مركز مؤتمرات الجامعة مع التنبيه على المواطنين الالتزام بركن سياراتهم بداخلهما، بداية من اليوم خاصة في ظل تواجد عدد من قاعات المناسبات بالمنطقة والتي تشهد زحاما يعوق الحركة المروية.

جاء ذلك خلال جولته مساء أمس، لمتابعة تنفيذ التوجيهات والاجراءات التى تم الاتفاق عليها فى وقت سابق لتحسين الوضع الحالى لمنطقة كورنيش النيل مع ضررورة استمرار حملات رفع الاشغالات نظرا لأهمية الكورنيش، الذي يمثل المتنفس الأساسي للمواطنين خاصة فى فصل الصيف.

واستكمل المحافظ جولته متجهاً إلى تقاطع شارع عبدالسلام عارف مع شارع الكورنيش، حيث ناقش مع المختصين بدايات تنفيذ مشروع تطوير الشارع والمقرر تنفيذه الفترة المقبلة ضمن خطة المحافظة الخاصة بدعم الطرق الداخلية وتطوير الميادين والشوارع الرئيسية، والتي بدأت بتطوير ميدان العبور وشارع صلاح سالم وجزء من شارع بورسعيد لإعادة المظهر الجمالي والحضارى لمدينة بنى سويف وتحقيق السيولة المرورية ومنع التكدس والزحام.

المحافظ يتفد طريق الكورنيش (1)
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المحافظ يتفد طريق الكورنيش بمدينة بنى سويف

المحافظ يتفد طريق الكورنيش (2)
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المحافظ يستمع لرئيس المدينة أثناء جولته المسائية على الكورنيش

المحافظ يتفد طريق الكورنيش (3)
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المحافظ يتحدث إلى مدير خدمة المواطنين خلال الجولة


> لجنة لمراجعة تراخيص الأكشاك والأنشطة التجارية بكورنيش بنى سويف
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مصر 365

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