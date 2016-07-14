اختطاف 5 عمال مصريين من الفيوم فى ليبيا مقابل فدية نصف مليون دينار

تعرض 5 عمال مصريين بدولة ليبيا للاختطاف من قبل مجهولين وطلبوا فدية قيمتها نصف مليون دينار ليبى مقابل إطلاق سراحهم.

كان اللواء ناصر العبد، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارا بورود اتصالات هاتفية لبعض الأهالى بمركز يوسف الصديق تفيد اختطاف 5 أشخاص من أبنائهم العاملين بمحافظة مصراته بدولة ليبيا من قبل مجهولين، وطلب الخاطفين فدية قيمتها نصف مليون دينار ليبي للعمال الخمسة مقابل إطلاق سراحهم .

كلف مدير الأمن إدارة البحث الجنائى بالتحرى حول الواقعة بالتنسيق مع إدارة الأمن الوطني وفرع الأمن العام بالمحافظة وتحرر المحضر رقم 1613 لسنة 2016 إداري مركز شرطة إطسا وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

المئات بالبقلية فى الدقهلية ينتظرون عودة أبناء قريتهم المختطفين بليبيا

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