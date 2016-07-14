الأمن اليمنى يحبط هجوما صاروخيا على مطار عدن

أحبطت قوات الأمن اليمنية مخططا لهجوم كبير كان يستهدف مطار مدينة عدن جنوبى البلاد.

وذكرت قناة "سكاى نيوز عربية" الفضائية مساء الأربعاء، أن وحدة أمنية تابعة لإدارة أمن عدن ضبطت، مساء اليوم 3 صواريخ فى منطقة المحافر الواقعة بين محافظتى عدن ولحج، كانت معدة للإطلاق باتجاه مطار عدن الدولى ومعسكر قيادة قوات التحالف العربى.

كما اعتقلت القوات الأمنية 3 مسلحين كانوا يتولون حراسة منصات الصواريخ، فيما جرى التحفظ أيضا على معدات خاصة بتجهيز وإعداد مرابض منصات إطلاق الصواريخ الثلاثة.

وأضافت أن عملية إحباط الهجوم تمت بإشراف مباشر من قبل مدير أمن عدن اللواء شلال شائع.

من جهته، قال المتحدث الرسمى باسم إدارة أمن عدن، عبدالرحمن النقيب أن "مجاميع إرهابية تنشط فى مناطق زراعية وصحراوية واقعة بين محافظتى لحج وعدن كانت قد استهدفت فى وقت سابق مطار عدن الدولى بصاروخين لم يسفرا عن وقوع خسائر".

وأضاف أن "هذه الجماعات الإرهابية تسعى إلى زعزعة الأمن والاستقرار فى عدن وبقية المحافظات المحررة خدمة لأهداف ميليشيات الحوثى وحليفهم المخلوع صالح."

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