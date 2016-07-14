بالفيديو.. محافظ كفرالشيخ بجلسة التشاور المجتمعى لتنمية حقل نورس بلطيم

شارك اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، جلسة التشاور المجتمعى لمشروعى تنمية حقل شمال غرب نيدوكو " نورس - بلطيم " وانشاء وتشغيل خط غاز 24 بوصة، بمنطقة امتياز نيدوكو بالساحل الشمالى لمحافظة كفرالشيخ ، التى نظمتها شركة بترول بلاعيم بجنوب مدينة جمصة بمحافظة الدقهلية أمس الأربعاء.

وتضمنت الجلسة شرح مشروع تنمية حقل نيدوكو " نورس - بلطيم " ، ودراسة تقييم الأثر البيئى والاجتماعى للمشروع والهدف من جلسة التشاور المجتمعى، ودراسات المسح البيئى الاجتماعى .

كما تم شرح مشروع إنشاء وتشغيل محطة معالجة الغاز الطبيعى لتنمية حقل شمال نيدوكو، وإنشاء وتشغيل خط الغاز المقترح وقطره 24 بوصة وطولة 7 كم ، لنقل الغاز الطبيعى من منصة تجميع القرعة فى الشمال الى مصنع ابو ماضى فى الجنوب .

وفى كلمته قال محافظ كفرالشيخ، إن مشروع حقل غاز نورس التابع لشركة بلاعيم بالتعاون مع شركة "إينى" الايطالية من أهم المشروعات القومية بالمنطقة، وهذه الاكتشافات نتيجة لمجهودات شركة بلاعيم وإينى الإيطالية، وانه من المهم دراسة التأثيرات البيئية والاجتماعية لمشروع حقل غاز نورس ببلطيم ، على البيئة المحيطة، لدعم وتحقيق الاستراتيجية القومية لقطاع الطاقة بالدولة .

وأضاف أن هناك تأثيرات إيجابية للمشروع على المنطقة منها توفير فرص العمل لعمال محليين مدربين، فى أعمال الإنشاءات بالإضافة إلى فرص للمهندسين اللحامين، وعمال الطلاء، والمشرفين، وتحقيق رواج للأنشطة التجارية بالمنطقة.

ولفت المحافظ، إلى أن هناك ميزات نوعية للمشروع منها تحقيق الاستدامة والاستمرارية لمصدر الطاقة النظيفة " الغاز الطبيعى"، ومنافع اقتصادية نتيجة تقليل الدعم الذى تتكبده الدولة للمواد البترولية .

ودعا محافظ كفرالشيخ وسائل الاعلام لإخبار المواطنين وإعلامهم عما يتم من إنجازات على أرض الواقع ، وأيضا بتوعية المواطنين للحفاظ على هذه المشروعات القومية وحسن استغلال واستهلاك الطاقة ، مقدماً كل الدعم غير المحدود لشركة بترول بلاعيم، كأهم الشركات القومية الرائدة فى مجال الطاقة التابعة لوزارة البترول.



>

صورة جماعية مع محافظ كفر الشيخ والمسئولين بشركة بلاعيم وحقل نورس



>

أثناء الإجتماع



>

خلال جلسة التشاور



>

جانب من جلسة التشاور

14 مليون جنيه لإنشاء محطة غاز طبيعى بقرية دشلوط بديروط

>