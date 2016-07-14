"الإنقاذ النهرى" بالمنصورة يتعرف على هوية المنتحر من أعلى كوبرى طلخا

تواصل إدارة الإنقاذ النهرى بالمنصورة، بمحافظة الدقهلية، البحث عن جثمان شخص ألقى بنفسه منتحرا من أعلى كوبري القطار بطلخا.

وتبين بالفحص أن الضحية شخص يدعى "محمود عز الدين 27 سنة"، ترك جلبابه على شجرة وبها هاتفه المحمول اتصلت به زوجته فرد عليها أحد الصيادين وأخبرها أن الجلباب معلق على شجرة وأن صاحب الهاتف غير موجود.

وقال شهود عيان، إنه ألقى بنفسه من أعلى الكوبرى.

يذكر أنها تعد حالة الانتحار الرابعة خلال أسبوع بالدقهلية، حيث انتحرت فتاتان أمس الأول، وانتحرت ربة منزل أمس، فى ظروف مختلفة.

انتحار شخص من أعلى كوبرى القطار بطلخا فى الدقهلية

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