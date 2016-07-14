وكيله لـ في الجول: حسني فتحي اقترب من الانضمام للزمالك

اقترب حسني فتحي لاعب مصر للمقاصة من الانتقال إلى صفوف الزمالك في فترة الانتقالات الصيفية، حسبما صرح وكيله لـFilGoal.com يوم الأربعاء.

ويسعى الزمالك لدعم الجبهة اليمنى في الموسم المقبل بحسني فتحي بعد رحيل عمر جابر إلى بازل السويسري.

وقال صلاح سلام وكيل اللاعب في تصريحات لـFilGoal.com مساء الأربعاء: "شهدت الساعات الأخيرة دخول الزمالك في مفاوضات مع اللاعب".

الزمالك يرغب في ضم أسامة إبراهيم ظهير أيمن إنبي، ولكن محمد حلمي المدير الفني طلب ضم حسني في حالة عدم إتمام صفقة لاعب إنبي، حسبما علم FilGoal.com.

وأضاف سلام "من المقرر أن يخاطب الزمالك نظيره مصر للمقاصة، في الساعات المقبلة لإنهاء الصفقة بشكل نهائي".

وأوضح وكيل اللاعب أن إدارة الزمالك اتفقت معه على التفاصيل المادية الخاصة باللاعب على أن تنهي إدارة القلعة البيضاء الصفقة مع النادي الفيومي.