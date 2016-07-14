خبر في الجول - شد وجذب بين الزمالك واتحاد جدة حول احتراف كهربا ' الموقف معلق '

انتهت الجلسة التي عقدها مرتضى منصور رئيس الزمالك مع وفد نادي اتحاد جدة السعودي دون التوصل لاتفاق بخصوص إعارة محمود عبد المنعم "كهربا" للنادي السعودي هذا الصيف.

ووصل الوفد السعودي مساء الأربعاء إلى مقر الزمالك واجتمع مع مرتضى منصور من أجل إنهاء المفاوضات.

وعلم FilGoal.com أن النادييان اتفقا علي عقد جلسة أخرى لمحاولة التقريب بين الاطراف خصوصا أن جلسة الأربعاء شهدت شد وجذب حول قيمة العرض، إذ تمسك الزمالك بالحصول علي مليوني ونصف مليون دولار للإعارة هو ما يراه الجانب السعودي مبالغ فيه.

النادي السعودي كان يرغب في وضع بند أحقية الشراء أثناء الإعارة ولكن بشرط الاتفاق علي قيمة الإعارة أولا وتم الاستقرار في النهاية علي ان تكون جلسة الخميس حاسمة في المفاوضات.

وحضر أحمد يحيى وكيل كهربا للتفاوض على المقابل المادي لإعارة اللاعب في ظل تمسك كهربا بالخروج على سبيل الإعارة.

فيما ضم وفد نادي الاتحاد السعودي المكون من عبد الله شرف الدين عضو النادي الشرفي ونائب رئيس النادي حاتم باعشن.

يذكر أن كهربا سجل 11 هدفا مع الزمالك في الدوري المصري الموسم المنقضي.