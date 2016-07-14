مرتضى لـ في الجول: احتراف كهربا متوقف على أمرين

أكد مرتضى منصور رئيس الزمالك أن المفاوضات مع نادي اتحاد جدة السعودي حول انتقال محمود عبد المنعم "كهربا" جناح الفريق تسير بنجاح ولكن إتمام الصفقة متوقف على أمرين.

وانتهت الجلسة التي عقدها مرتضى منصور مع وفد نادي اتحاد جدة مساء الأربعاء دون التوصل لاتفاق بخصوص إعارة كهربا بعد أن وصل الوفد السعودي إلى مقر الزمالك (التفاصيل).

وقال مرتضى منصور في تصريحات لـFilGoal.com يوم الأربعاء: "سنعقد جلسة أخرى مع مسؤولي اتحاد جدة ظهر الخميس لاستكمال المفاوضات".

وأضاف "إتمام صفقة انتقال كهربا إلى الفريق السعودي متوقف على أمرين، أولهما هو استطلاع رأي محمد حلمي المدير الفني للفريق في جلسة الخميس حول التخلي عن كهربا".

وكان كهربا قد دخل في أزمة قوية مع حلمي، خرج بعدها مدرب الزمالك ليؤكد أن لاعب لوزيرن السابق لن يكمل مشواره في القلعة البيضاء، لكن الأخير اعتذر وانتهى الأمر.

وأوضح مرتضى "طلبنا 2.5 مليون دولار من أجل إعارة كهربا، مع وضع حد أدنى 2 مليون دولار، ونحن في انتظار قبول اتحاد جدة لهذا المبلغ".

من جهته، يتمسك كهربا بالخروج على سبيل الإعارة.

يذكر أن كهربا سجل 11 هدفا مع الزمالك في الدوري المصري الموسم المنقضي.