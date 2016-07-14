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خادم الحرمين بحث مع السفير الأميركي الموضوعات المشتركة

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استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- في مكتبه بقصر السلام في جدة أمس، سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة جوزيف ويستفول.

وتم خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء د. مساعد بن محمد العيبان، ووزير الثقافة والإعلام د. عادل بن زيد الطريفي، ووزير الدولة للشؤون الخارجية د. نزار بن عبيد مدني.

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الملك سلمان استعرض مع السفير ويستفول العلاقات الثنائية

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د. مساعد العيبان و د. عادل الطريفي و د. نزار مدني خلال حضورهم الاستقبال

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