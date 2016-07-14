فيصل بن معمر: مركز «الحوار الوطني» يسعى لتعزيز التلاحم المجتمعي

أكد الأمين العام لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني فيصل بن عبدالرحمن بن معمر أن برامج ومشروعات المركز تسعى لتعزيز التلاحم المجتمعي وتقديم الدعم الفكري للجهود الأمنية، إضافة لنشر ثقافة الحوار والوسطية والاعتدال.

ورفع ابن معمر خلال حفل معايدة منسوبي المركز أسمى آيات التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين وسمو ولي ولي العهد، مباركاً نجاح الجهود العظيمة والخدمات الجليلة المقدمة للزوار والمعتمرين للحرمين الشريفين خلال شهر رمضان المبارك والتي تكللت بالنجاح والأمان.

وأثنى على الجهود الأمنية والفكرية المتواصلة والإنجازات المشرفة في خدمة الأمن والحرص على تعزيز الأمن والأمان في كل وقت ومكان.

وحضر حفل المعايدة نائب الأمين العام د. فهد السلطان، ومنسوبي المركز، وتبادل الجميع التهاني والتبريكات بهذه المناسبة السعيدة، سائلين المولى عز وجل أن يعيد المناسبات السعيدة على بلادنا وبلاد المسلمين بالخير والبركة.