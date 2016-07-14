أخبار عاجلة

تمتلك شركة إنتاج ولديها ابن تونسي.. 15 معلومة عن صبا مبارك -
تحملت الاكتئاب من أجل «الريجيم» وتنازلت عن إرثها.. 14 معلومة عن «مي جابر» -
8 الصبح - د/سامي عبد الفتاح إستشاري إستشاري الحساسية يتحدث عن أمراض الصيف والوقاية منها -
بالصور- للرجل.. قصَات الشعر لعام 2017 -
بالفيديو- رد فعل مذيعة قرأت خبر مقتل زوجها على الهواء بالصدفة -
مقتل شاب خلال مشاجرة بسبب "كلب" في دمياط -
8 الصبح - لقاء مع الصحفي د/محمد الباز للتعليق والتحليل لأحداث تفجير كنائس مصر بالأمس -
محافظ المنيا يعزي الأنبا مكاريوس في شهداء كنيستي طنطا والإسكندرية -
بعد تفجيري طنطا والإسكندرية.. "التسويق السياحي بالصعيد": لن نتحمل 7 سنين "عجاف" أخرى -
تأجيل محاكمة 43 إخوانيًا لتحريضهم على العنف بمنيا القمح لـ 3 يوليو -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

فيصل بن معمر: مركز «الحوار الوطني» يسعى لتعزيز التلاحم المجتمعي

Google+ Print

أكد الأمين العام لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني فيصل بن عبدالرحمن بن معمر أن برامج ومشروعات المركز تسعى لتعزيز التلاحم المجتمعي وتقديم الدعم الفكري للجهود الأمنية، إضافة لنشر ثقافة الحوار والوسطية والاعتدال.

ورفع ابن معمر خلال حفل معايدة منسوبي المركز أسمى آيات التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين وسمو ولي ولي العهد، مباركاً نجاح الجهود العظيمة والخدمات الجليلة المقدمة للزوار والمعتمرين للحرمين الشريفين خلال شهر رمضان المبارك والتي تكللت بالنجاح والأمان.

وأثنى على الجهود الأمنية والفكرية المتواصلة والإنجازات المشرفة في خدمة الأمن والحرص على تعزيز الأمن والأمان في كل وقت ومكان.

وحضر حفل المعايدة نائب الأمين العام د. فهد السلطان، ومنسوبي المركز، وتبادل الجميع التهاني والتبريكات بهذه المناسبة السعيدة، سائلين المولى عز وجل أن يعيد المناسبات السعيدة على بلادنا وبلاد المسلمين بالخير والبركة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية