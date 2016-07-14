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المملكة تنافس على ثلاثة أولمبيادات دولية

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تشارك المملكة من خلال وزارة التعليم ومؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة"، في ثلاث مسابقات دولية "أولمبيادات دولية في؛ الرياضيات، الفيزياء، والكيمياء"، خلال الفترة من 4 – 27 شوال 1437هـ، في كل من هونج كونج وسويسرا وجورجيا.

وتنافس المملكة في الأولمبياد الدولي للرياضيات بفريق علمي يضم خمسة طلاب وطالبة، وتقام فعالياته في مدينة هونج كونج في الفترة من 4 -11 شوال 1437هـ، بمشاركة 616 طالباً وطالبة يمثلون 111 دولة.

كما تنافس المملكة على ميداليات وجوائز الأولمبياد الدولي للفيزياء الذي يقام في مدينة زيوريخ السويسرية خلال الفترة من 6 - 12 شوال 1437هـ، بفريق يضم أربعة طلاب وطالبة، وتشارك فيه 90 دولة يمثلها 450 طالباً وطالبة، فيما تشارك في منافسات الأولمبياد الدولي للكيمياء، الذي تستضيفه العاصمة الجورجية تبليسي خلال الفترة من 18 -27 شوال 1437هـ، بحضور 80 دولة مشاركة وخمس دول كمراقبين.

وقال نائب الأمين العام لـ"موهبة" د. عادل القعيد، إن مشاركة المملكة في الأولمبيادات الدولية الثلاث تعكس حرص وزارة التعليم وموهبة على تقديم صورة مشرفة للمملكة من خلال المنافسة الجادة على المراكز المتقدمة ومواصلة تحسين التصنيف الدولي للمملكة في المسابقات الثلاثة.

وأضاف بأن هذه المشاركات إحدى خطوات وزارة التعليم وموهبة لتنمية قدرات المتميزين والموهوبين من أبناء الوطن في الرياضيات والفيزياء والكيمياء، وتجسيد للشراكة المتميزة والمثمرة بين الجانبين، لتوفير بيئة تنافسية تشبع اهتمامات الطلاب والطالبات وتسهم في اكتشاف النوابغ منهم وتطوير قدراتهم، لافتاً إلى أن المعيار العالمي ضروري للمشاركة في مثل هذه المسابقات، وهو ما نجحت المملكة بفضل الله تعالى في الوصول إليه.

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