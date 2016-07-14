إعــلان نتائج قبول الطــلاب بالجامعات الحكومية في الرياض

أعلنت لجنة القبول الإلكتروني الموحد للطلاب في الجامعات الحكومية بمنطقة الرياض (جامعة الملك سعود، والإمام محمد بن سعود الإسلامية، والملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، وسطام بن عبدالعزيز، وشقراء، والمجمعة) نتائج قبول الطلاب في عملية الفرز الأول للمتقدمين للعام الدراسي 1437/1438هـ، وفق مبدأ المنافسة بين المتقدمين وفق معايير القبول المعتمدة لكل تخصص.

ودعا عميد شؤون القبول والتسجيل بجامعة الملك سعود عضو اللجنة د. صالح بن مفلح آل صقر كل مرشح للدخول على حسابه في بوابة القبول الموحد والاطلاع على نتيجة الترشيح وتأكيد القبول عبر حسابه ابتداءً من اليوم الخميس وحتى الساعة 12 ظهراً من يوم الأحد.

وأوضح أن عدم قيام الطالب بتأكيد رغبته في التخصص الذي تم ترشيحه إليه يعني عدم رغبته في القبول، وسيترتب عليه استبعاده نهائياً من القبول في جميع الجامعات الحكومية بمنطقة الرياض.