أخبار عاجلة

تمتلك شركة إنتاج ولديها ابن تونسي.. 15 معلومة عن صبا مبارك -
تحملت الاكتئاب من أجل «الريجيم» وتنازلت عن إرثها.. 14 معلومة عن «مي جابر» -
8 الصبح - د/سامي عبد الفتاح إستشاري إستشاري الحساسية يتحدث عن أمراض الصيف والوقاية منها -
بالصور- للرجل.. قصَات الشعر لعام 2017 -
بالفيديو- رد فعل مذيعة قرأت خبر مقتل زوجها على الهواء بالصدفة -
مقتل شاب خلال مشاجرة بسبب "كلب" في دمياط -
8 الصبح - لقاء مع الصحفي د/محمد الباز للتعليق والتحليل لأحداث تفجير كنائس مصر بالأمس -
محافظ المنيا يعزي الأنبا مكاريوس في شهداء كنيستي طنطا والإسكندرية -
بعد تفجيري طنطا والإسكندرية.. "التسويق السياحي بالصعيد": لن نتحمل 7 سنين "عجاف" أخرى -
تأجيل محاكمة 43 إخوانيًا لتحريضهم على العنف بمنيا القمح لـ 3 يوليو -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

مركز الملك سلمان للإغاثة ينشئ مركزاً للأطراف الصناعية في مأرب

Google+ Print

وقعّ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس برنامجاً تنفيذياً لإنشاء مركز أطراف صناعية في مستشفى هيئة مأرب مع منظمة أطباء عبر القارات بدولة تركيا، بقيمة إجمالية قدرها 2.5 مليون ريال.

وقد وقّع البرنامج عن المركز المدير التنفيذي ماهر بن عبدالرحمن الحضراوي، فيما وقعه عن المنظمة مديرها د. محمد زاهد، ويتم بموجب الاتفاق توفير المعدات والتشغيل والتدريب لمدة سنة كاملة.

وفي سياق منفصل، سلم فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 100 طن من التمور هدية المملكة لجمهورية إثيوبيا، بحضور القائم بالأعمال في سفارة المملكة بأديس أبابا خالد بن مبروك الخالد وممثلي وزارة المالية وعدد من المسؤولين الإثيوبيين.

وقد تسلم المساعدات مسؤول إدارة الإنذار المبكر والاستجابة ملونة ولد ماريام.

ويأتي توزيع هدية التمور امتداداً لدعم المملكة للدول الشقيقة والصديقة، ويعمل المركز على إيصال هذه المساعدات تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله-، بمتابعة من المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز د. عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية