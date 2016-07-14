مركز الملك سلمان للإغاثة ينشئ مركزاً للأطراف الصناعية في مأرب

وقعّ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس برنامجاً تنفيذياً لإنشاء مركز أطراف صناعية في مستشفى هيئة مأرب مع منظمة أطباء عبر القارات بدولة تركيا، بقيمة إجمالية قدرها 2.5 مليون ريال.

وقد وقّع البرنامج عن المركز المدير التنفيذي ماهر بن عبدالرحمن الحضراوي، فيما وقعه عن المنظمة مديرها د. محمد زاهد، ويتم بموجب الاتفاق توفير المعدات والتشغيل والتدريب لمدة سنة كاملة.

وفي سياق منفصل، سلم فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 100 طن من التمور هدية المملكة لجمهورية إثيوبيا، بحضور القائم بالأعمال في سفارة المملكة بأديس أبابا خالد بن مبروك الخالد وممثلي وزارة المالية وعدد من المسؤولين الإثيوبيين.

وقد تسلم المساعدات مسؤول إدارة الإنذار المبكر والاستجابة ملونة ولد ماريام.

ويأتي توزيع هدية التمور امتداداً لدعم المملكة للدول الشقيقة والصديقة، ويعمل المركز على إيصال هذه المساعدات تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله-، بمتابعة من المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز د. عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة.